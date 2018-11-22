海地人上街抗議政府貪汙越演越烈 已至少8死

海地反政府貪汙示威行動已持續多天，目前造成至少8人死亡。（美聯社）

2018-11-22 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣加勒比海友邦海地，18日起爆發反政府貪污的示威抗議，成千上萬民眾走在首都太子港及其他多座城市的街頭，高喊口號、燃燒輪胎，要求總統下台，目前已造成至少8人死亡，其中有1名是警察、2名是遊客。

綜合外媒報導，隨著示威越演越烈，海地的學校、公司行號及政府機關持續停班停課，據報導，身亡的警察是遭一群人開槍後再燒死。

報導指出，示威者要求總統摩依士（Jovenel Moise）辭職，因為總統忽視人民的要求，不去調查14名前政府官員利用與委內瑞拉的能源協定，侵吞38億美元（約新台幣1100億元）公款，至今沒有一個人被起訴；反對派更批評，摩依士與前任總統交好，根本無力反貪腐。

35歲出租車司機說，「雖然海地總是陷於危機，但這是我見過最嚴重的一次。」24歲青年則感到不安，他已多天無法工作，只能跑去朋友家借錢，「我還有一個生病的孩子要養，結果我們的國家現在卻無法正常運作，民眾都在遭受痛苦。」

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