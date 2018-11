習近平到訪菲律賓 菲網友揪眾穿維尼裝迎接「維尼本人」！

2018-11-20 21:18

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平結束了汶萊的訪問行程後,今天抵達菲律賓進行國是訪問。對此,不少菲律賓網友先前得知習近平到訪的消息後,在社群上分享「小熊維尼」圖譏諷,還有網友建議菲律賓國內對習近平不滿的民眾,可以穿上小熊維尼服裝上街抗議,迎接「維尼本人」。

綜合外媒報導,習近平將於今明2天(20、21日)在菲律賓進行國是訪問。根據菲律賓馬尼拉民調機構「社會氣象站」(Social Weather Stations)一份最新的民調顯示,受訪的1500名民眾當中,有高達8成以上不滿杜特蒂政府對中國的軟弱態度,認為政府不應任由中國在南海地區興建設施並在當地進行軍事行動。而這次習近平的到訪,所經之處也都可見有群眾在示威抗議,如影隨形。

有趣的是,小熊維尼(Winnie the Pooh)的形象因為與習近平相像因而在中國社群遭封殺,而得知習要到訪的消息後,不少菲律賓網友直戳習的痛處,在推特上瘋狂轉發習近平與小熊維尼的惡搞圖,更戲稱他是「習維尼」(Xinnie the Pooh),嘲諷表示歡迎「菲律賓真正的總統」。還有人建議要向習近平抗議的示威群眾,可以穿上維尼服迎接傳說中的「維尼本人」。

To all those protesters who will welcome Chinese President Xi Jinping, don't forget to have pictures, costumes or giant effigy of "Winnie the Pooh" ???????????? #xiiswinnie