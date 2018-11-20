習近平到訪菲律賓 菲網友揪眾穿維尼裝迎接「維尼本人」！

近日在推特上，常見菲律賓網友轉推習近平與維尼的惡搞圖。（圖擷取自推特）

2018-11-20 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平結束了汶萊的訪問行程後，今天抵達菲律賓進行國是訪問。對此，不少菲律賓網友先前得知習近平到訪的消息後，在社群上分享「小熊維尼」圖譏諷，還有網友建議菲律賓國內對習近平不滿的民眾，可以穿上小熊維尼服裝上街抗議，迎接「維尼本人」。

綜合外媒報導，習近平將於今明2天（20、21日）在菲律賓進行國是訪問。根據菲律賓馬尼拉民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）一份最新的民調顯示，受訪的1500名民眾當中，有高達8成以上不滿杜特蒂政府對中國的軟弱態度，認為政府不應任由中國在南海地區興建設施並在當地進行軍事行動。而這次習近平的到訪，所經之處也都可見有群眾在示威抗議，如影隨形。

有趣的是，小熊維尼（Winnie the Pooh）的形象因為與習近平相像因而在中國社群遭封殺，而得知習要到訪的消息後，不少菲律賓網友直戳習的痛處，在推特上瘋狂轉發習近平與小熊維尼的惡搞圖，更戲稱他是「習維尼」（Xinnie the Pooh），嘲諷表示歡迎「菲律賓真正的總統」。還有人建議要向習近平抗議的示威群眾，可以穿上維尼服迎接傳說中的「維尼本人」。

To all those protesters who will welcome Chinese President Xi Jinping, don't forget to have pictures, costumes or giant effigy of "Winnie the Pooh" ???????????? #xiiswinnie — Mauricio （@AtheeHeureux27） 2018年11月19日