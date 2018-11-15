已故「LOVE」藝術品大師印第安那 將出售2件作品支付訴訟費

2018-11-15 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月多，全球知名裝置藝術品「LOVE」作者、美國普普藝術大師印第安那（Robert Indiana）在家中過世，享年89歲，由於過世前相關單位曾對看護人及出版商提起聯邦訴訟，故將在明日出售藝術品來支付其訴訟費用。

綜合外媒報導，該控訴由摩根藝術基金會（Morgan Art Foundation）在曼哈頓地方法院中提起，該基金會聲稱自己是擁有​​印第安那某些作品授權的公司，指控印第安那的看護人湯瑪士（Jamie Thomas）及出版商麥肯齊（Michael McKenzie）刻意孤立印第安那，並共同偽造了印第安那一些知名的作品，更在博物館中展出，並以數百萬美元的價格將這些贗品賣給毫無戒心的收藏家，對此兩人皆否認該指控。

《紐約時報》報導，印第安那的律師布蘭南（James Brannan）表示，法律訴訟費用在紐約價格高昂，且在上週，「緬因州保護組織」（Maine Preservation）將印第安那在緬因州的故居「希望之星」（The Star Of Hope）列為2018年瀕臨滅絕的歷史古蹟名單中，未來將改建成博物館，因此需要大量的經費來支付訴訟費用及維修房屋。

「緬因州保護組織」經理漢森（Sarah Hansen）表示，需要馬上對房屋進行檢查工作以確保房屋安全、不再滲水，阻止內部空間繼續惡化；但教授威爾莫丁（Wilmerding）則反對出售印第安那藝術品來換取資金，他說：「印第安那的作品應保存在房屋當中，出售重要著作是一件很悲慘的事。」

律師布蘭南說：「我不想賣任何東西，但我遇到了財務問題。」預計明日將在當代藝術拍賣會上出售2件作品，以幫助支付訴訟費用並支付他的故居「希望之星」進行翻新工程。