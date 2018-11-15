飲酒誤事！日航12正副機長被爆「喝掛」延誤航班

有日媒指出，日航國內線自去年8月至今，被爆有12次因正副機師飲酒過量，而導致班機延誤。日航客機示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2018-11-15 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空1名副機長本月初被踢爆在執勤前飲酒過量，今有日媒指出，日航國內線自去年8月至今，就發生過19次機長執勤前、被驗出酒精含量超標，其中更有12次因正副機長飲酒過量，為調度人力，而導致班機延誤。

據《每日新聞》報導，日本大部分機場的酒測儀自2017年8月起已全面更新，新型的酒精呼氣檢測儀相當精準；然而，日航被爆出有19名機長在執勤前，違反執勤前12小時內不得飲酒的規定，被檢驗出體內酒精值超標，其中更有12起因調度機長人力，最後導致班機延誤。

報導指出，班機延誤時，日航卻僅向乘客表示「機長身體不舒服」，疑企圖掩蓋機長執勤前飲酒過量之事實。對此，日航高層明日將召開記者會說明此事。

日本航空一架由倫敦飛往羽田的日本航空航班，上月29日，42歲的男性副機長因酒測超標無法登機，日航規定倫敦飛羽田的航線要有3名正副機長，由於貪杯副機長無法登機，迫使這架班機違反內規由2名正副機長駕駛，日本國土交通省要求日航提出事發經過的詳細報告。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆