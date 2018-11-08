期中選後記者會 川普與CNN白宮記者激烈交鋒

2018-11-08 04:52

〔中央社〕美國期中選舉落幕，總統川普今天在向全國轉播的記者會中，與有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達激烈交鋒。明顯動怒的川普譴責對方「粗魯又可怕」，是「人民的敵人」。

川普和阿科斯達（Jim Acosta）間激烈爭執由來已久，兩人今天再度交手。川普在記者會中要求阿科斯達坐下、交出麥克風，遭到拒絕。

就在阿科斯達緊握麥克風，堅持就中美洲移民隊伍持續向美國邊界挺進提問之際，川普看起來好像打算拂袖而去。

阿科斯達問川普，期中選舉輔選期間，是否「妖魔化移民」。川普回答：「沒有，我希望他們進入這個國家，但必須合法入境。」

阿科斯達繼續說道：「他們還在數百英里外，那談不上入侵。」

川普一度惱火說：「老實說，我認為你們該讓我好好治理這個國家。你們經營CNN，如果經營得好，收視率會更高。」

眼看阿科斯達還要繼續下去，川普說：「夠了，放下麥克風。」川普並走下講台作勢要離開。

一名白宮幕僚試圖拿走手中麥克風時，阿科斯達大喊讓他再問最後一題。川普搖搖手指頭加以斥責。

川普說：「我跟你講，有你這種員工，CNN應該慚愧 。你這個人既粗魯又可怕，CNN不該有你這種記者。」

國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）拿到麥克風下一個提問時，卻先幫阿科斯達講話，說他是個「勤奮的記者」，這讓川普更怒火中燒。

川普說：「你們電視台也讓我不敢恭維，老實說，你們不是最好的。」

這時川普看向阿科斯達說：「你們報導假新聞時，CNN很會這樣做，你們是人民的敵人。」

CNN發聲明說：「這位總統對媒體持續進行的攻擊已經太過分了。這些攻擊不只危險，而且令人不安地與美國格格不入。」聲明強調支持阿科斯達，以及「所有媒體記者」。