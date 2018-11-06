靠一張臉就能走遍飯店 阿里巴巴無人飯店「菲住布渴」試營運

2018-11-06 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國企業阿里巴巴近日將在杭州試營運未來酒店「菲住布渴」（FlyZoo Hotel），主打能夠在手機上提前預訂房間、掃瞄臉部即可Check in、智慧機器人迎賓......等服務。

綜合媒體報導，阿里巴巴旗下，位於杭州西溪園的「菲住布渴」，將主打智慧化的無人飯店。大廳裡沒有櫃台人員，而是以機器人「天猫精靈貓袋」接待賓客；客人可以在大廳透過自助臉部掃描機或用手機上的電子身分證完成check in；裏頭所有的自動門或電梯都是透過臉部掃描啟動，而當客人從房間離開，透過體感定位系統，電梯也會自動回應等候。

只要客人進入房間裡頭，燈光會自動進入歡迎模式，電視機將會自動開啟，房間內的任何設備，都只要用語音呼叫房間內的機器管家「天貓精靈」便能控制，包括空調、燈光、電視、窗簾、室內溫度。若是肚子餓了，只要向「天貓精靈」下令，便會有機器人從廚房將餐點送來房間，而結帳全部透過掃描臉部皆能完成。

至於酒店內的所有設施，只要掃描臉部皆能使用。阿里未來酒店CEO王群表示：「透過酒店管理平台系統能力的提升，未來酒店效率是傳統同規模酒店的1.5倍。」若是這套系統成功，未來將有可能帶到阿里巴巴的其他產業使用。