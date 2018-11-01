女藝人搭機離台胸部爆裂 取出變質黃色畸形物...

越南女歌手本名梅祥微上月22日結束在台灣的巡演，搭飛機返回越南時，左胸部突然發出怪聲「爆裂」。（圖擷取自臉書）

2018-11-01 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕越南女歌手Ivy Tran（本名梅祥微，Mai Tuong Vy）上月22日結束在台灣的巡演，搭飛機返回越南時，左胸部突然發出怪聲「爆裂」。醫師說，爆裂原因為乳房假體矽膠品質不佳，在飛機上爆裂存屬巧合。

綜合媒體報導，梅祥微7年前在越南一間醫美診所，花費2000美元（約新台幣6萬1000元），將約300毫升的矽膠植入左右乳房，主刀醫師當時保證「終身保固」。

梅祥微最近到台灣表演，返程搭乘飛機前身體一切正常，但飛機起飛後，途中聽見左胸發出疑似爆裂聲，隨即開始疼痛，當時她以為身體不適應高空氣壓，並沒有多加注意，沒想到下飛機後胸部開始腫脹，到醫院進行檢查後發現，她的左乳房假體的矽膠爆裂，初步認定是矽膠品質不佳，與機艙氣壓無關，飛行不會損壞乳房假體。

醫師先把爆裂的乳房假體取出，再將新的矽膠放入。醫師表示，好險胸部還未感染化膿，所以可以馬上將新的矽膠放入。

事後，梅祥微嘗試聯絡當初為她開刀的醫師，但那名醫師不願負責，稱已沒有從事醫美工作，這讓梅祥微感到不滿，考慮對醫師進行提告。