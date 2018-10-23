兩艘軍艦穿越台灣海峽 美國防部說話了！

提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）」（見圖）22日通過台灣海峽。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-23 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕我國國防部昨晚證實，有兩艘美國軍艦從台灣南部鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽，美國國防部也證實，並稱這是依據國際法「例行經過」。

《美國之音》報導，美國國防部發言人、陸軍上校曼寧（Col. Robert Manning）在五角大廈例行記者會表示，美國海軍安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam CG-54）、柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur DDG-54）依據國際法例行經過台灣海峽，他還強調，美國國防部將繼續依照國際法，在法令允許的地方進行活動。

但報導引用美國防部官員說法，這次美艦是屬於「經過」，而不是「航行自由行動」，台灣海峽是國際水域。

本報報導，我國國防部表示，美艦例行性通過台海國際水域，但相關細節，須待美國政府進行說明。我總統府則說，我國一向重視台海及區域的和平穩定，身為國際社會負責任的一員，台灣將持續致力於兩岸現狀的維持，確保亞太地區和平、繁榮及發展，我們樂見各種有助於區域安全穩定的努力。