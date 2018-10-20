5.5公斤「最大月球隕石」波士頓拍賣 1900萬成交

「NWA 11789」被認為是有史以來發現「最重要的月球隕石」之一，相當罕見。（路透）

2018-10-20 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國波士頓的RR拍賣行，日前將一塊極其罕見的巨大月球隕石，以美金61萬2500元（約新台幣1900萬元）的價格順利出售。

綜合外媒報導，這塊月球隕石編號為「NWA 11789」，屬月長石角礫岩，有「月球之謎」（The Moon Puzzle）的非正式別名，由6個隕石碎片組成，總重量約5.5公斤，是迄今所有記錄中最大的月球隕石。這塊隕石2017年在非洲西北部沙漠被發現，有專家認為，它可能早在數千年前就來到地球了。

報導指出，「月球之謎」被認為是有史以來發現「最重要的月球隕石」之一，因為它的體積很大，加上它在落入地球時產生巨大熱量而燃燒，導致這顆月球有「局部融合地殼」（partial fusion crust），相當罕見。

拍賣行工作人員表示，這些月球隕石和太空人乘著飛船「阿波羅號」登月帶回來的石頭不同，它們是以自然的力量，可能在數百甚至數千年前，就因為受到其他隕石的撞擊而脫落，經過數十萬公里的太空旅途，進入大氣層，最後再以流星的姿態墜落到地球。