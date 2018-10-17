《華郵》記者驚傳遭分屍 7分鐘慘叫錄音疑曝光...

沙國駐伊斯坦堡領事館。（法新社）

2018-10-17 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi），本月初在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館離奇失蹤，有土耳其官員向《CNN》透露，哈紹吉屍體慘遭切成多塊。中東新聞網站《中東之眼》則指出，哈紹吉遭活生生放上檯子肢解，且過程長達7分鐘，整棟領事館都聽得到慘叫聲。

根據《中東之眼》（Middle East Eye）報導，一名土耳其消息人士聲稱，有聽過音檔，哈紹吉花了整整七分鐘時間才死去，當時哈紹吉發出可怕的慘叫聲，最後被注射了一種未知的藥物，最後才停止慘叫。

報導也提到，哈紹吉是活生生被放上檯子肢解，有消息人士進一步指出，將哈紹吉肢解的人士，當時先戴上耳機聽音樂，再將哈紹吉切成多塊，相當殘暴。

半島電視台（Al Jazeera）報導，這份音檔目前已被土耳其官方掌握，長度約11多分鐘，有官員補充說，哈紹吉一踏進領事館就遭到攻擊，根本沒有經過審訊。

土耳其總統艾多根在當地時間週二稍早表示，調查人員正在研究「毒物」和「塗料」，希望盡快得出可以給我們合理意見的結論，調查正在研究很多東西，例如毒物、以及透過塗抹而去除的物質。