黑人童背包誤觸 白人女暴怒報警稱遭摸臀性騷...

美國紐約一名白人女子聲稱遭到黑人男童襲臀性騷擾，不但在商店內怒斥男童及其母親，還打電話報警。（圖擷自Jason Stovetop Littlejohn臉書）

2018-10-14 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名白人女子在商店中聲稱遭到黑人男童摸臀性騷擾，不但在店內怒斥男童及其母親，還直接打電話報警，後來監視器畫面曝光，男童僅是經過這名白人女子時背包擦過她身。

綜合美國媒體報導，這名9歲黑人男童從53歲白人女子克萊因（Teresa Klein）身後經過時，其背包不慎碰到克萊因，她當場暴怒，與男童母親爭吵，男童害怕地與妹妹在啜泣，路人見狀紛紛上來擁護母子一家，克萊因憤而打電話報警，稱自己遭男童摸臀性騷擾。

「小孩以為他會因為自己沒做過的事情而入獄。」路人拍下這段影片上傳到臉書上，他表示，此舉恐會造成孩子心理創傷，由於涉及當事人膚色議題、又是非緊急事件虛報，已吸引逾600萬次觀看，大量網友湧入議論，紛紛痛批克萊因。

事後克萊因再度回到商店，店家給她觀看監視器畫面，才得知男童根本沒有觸碰她，一切都是誤會，她才鬆口道歉，坦承「年輕人，我不知道你的名字，但我很抱歉」，克萊因否認自己是種族主義者，堅稱是因為男童母親情緒激動才決定報警，附近居民為此批評「當你指責一個小男孩做了某些事時，等同是指責我們所有人。」