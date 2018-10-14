拿31萬元辛苦創業...5年後他們將公司以185億元賣出

美國創業家拉哈爾（Peter Rahal）和史密斯（Jared Smith），投入1萬美元（約新台幣31萬元）創立RXBAR能量棒公司，最後以6億美元（約新台幣185億元）將公司賣給了家樂氏（Kellogg）。（圖擷自RXBAR臉書）

2018-10-14 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕太會賺！美國創業家拉哈爾（Peter Rahal）和兒時玩伴史密斯（Jared Smith），2012年時投入1萬美元（約新台幣31萬元）創立RXBAR能量棒公司，到了2017年他們將公司賣給了家樂氏（Kellogg），交易金額為6億美元（約新台幣185億元）。

據《福斯財經網》報導，當時拉哈爾與史密斯苦惱著要如何解決日常營養不均的問題。他們找到的答案是健康且天然的能量棒（蛋白質棒），因此他們開始用簡單包裝和天然食材做為招牌，推出了RXBAR。

這對好朋友先是在拉哈爾父母的廚房裡做能量棒，後來又搬到地下室，最後租用1個小廚房空間。拉哈爾表示，賣掉1根能量棒後，接著就是100根、300根，大量訂單隨之而來。

被問到成功之後為何要把公司賣給家樂氏？拉哈爾表示，背後有家樂氏的支持，公司就能更快的成長。原來拉哈爾並沒有離開RXBAR，賣掉公司後他仍然擔任著RXBAR的CEO。