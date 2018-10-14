取消申領中國居住證者的台灣戶籍 學者憂恐成「戶籍人球」

2018-10-14 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕近期時代力量立院黨團及部分民團都強烈要求對申領中國居住證的台灣人取消其戶籍。日前在中國居住證衝擊與影響座談會的活動中，東吳大學法律系教授程明修表示，中國發放居住證，如果我方貿然取消掉這些領取中國居住證的人台灣戶籍，那麼這些民眾將會成為「戶籍人球」。

綜合媒體報導，程明修在本月12日由政治大學法學院與陸委會主辦的「中國大陸發布實施港澳台居民居住證申領發放辦法對台灣的衝擊與影響」座談會上指出，中國的對台動作已經從政治層面進入法律層面。像是我方的《兩岸人民關係條例》明文界定了「台灣地區人民」與「中國地區人民」，但中國推出港澳台居民身分證申領辦法則表明欲申領台灣居民居住證者，是「在台灣地區定居，且不具有中國大陸戶籍的中國公民」，這是北京當局第一次將「戶籍」的概念帶入兩岸人民身分認定的法律條文上，其目的就在於讓台灣民眾產生國家認同模糊的困擾。

程明修表示，表面上中國給申領居住證的人等同於中國公民的待遇，但說到底他還是不具備中國戶籍，要是我國政府修法取消了未來申領居住證者的台灣戶籍，那麼這些人恐將成為「兩岸戶籍人球」。至於我方如何做出反制，程明修認為取消申領居住證者的部分公民權，合憲性會比較高一些。還有人提出建立居住證申報機制，有助政府了解在中國的台灣人民狀況。

另外，2015年中國推出的居住證暫行條例與港澳台居民居住證申領發放辦法中提到，港澳台居住證有「公民身分號碼」、指紋資訊。台灣智庫諮詢委員董立文就表示，中國試圖利用居住證，來模糊兩岸國籍、戶籍以及身分上的認知界線。中方講好聽話說是會給予等同於中國公民的待遇，但講白話就是為中國的監控與管制，大開方便之門。