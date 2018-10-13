劉小麗參選香港議員資格遭拔 特首：港獨不能期望成為議員

香港特首林鄭月娥今上午於香港電台的節目上，說明特區政府若在港獨問題上「息事寧人」，將會鼓吹港獨人士變本加厲。（法新社）

2018-10-13 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會議員九龍西選區補選參選人泛民派劉小麗，昨（12）日突遭拔除參選資格，引發多數泛民派議員當晚至特首辦公室抗議。特首林鄭月娥今對此回應，「香港是中國不可分離的一部份，若有人將港獨和自決作為選項，不能期望自己可以成為立法會議員。」強調港獨自決觸碰「一國」底線，「並不存在所謂政治包容的空間。」

本報稍早報導，劉小麗2016年當選立法會議員後，在就任時以極慢語速宣讀誓詞，並在中國全國人民代表大會常委會上，主動介入解釋「香港基本法」後，翌年遭香港高等法院判處就任宣誓無效、喪失議員資格。劉小麗今年年中加入泛民派政黨「工黨」，欲捲土重來再戰九龍西區議員補選，但該區選舉主任郭偉勳12日晚間公布4頁聲明，裁定劉小麗不符補選資格。

據《蘋果》報導，林鄭月娥今上午於香港電台的節目上回應此事，說明特區政府若在港獨問題上「息事寧人」，將會鼓吹港獨人士變本加厲，因此政府不會迴避，重申鼓吹港獨、提倡自決都觸碰「一國」底線，強調「不存在所謂政治包容的空間。」

林鄭直言，「若有人將港獨和自決作為選項，不能期望自己可以成為立法會議員。」

不過，劉小麗曾在參選前表明不支持港獨，林鄭則認為「這要看選舉主任是否採信她的說法」。選管會稍早也指出，參選人的提名是否有效，權交由選舉主任依法決定，選管會沒有法定職權，參選人若對提名無效的裁決不滿，可提出選舉呈請質疑選舉結果。