港府追殺港獨 再拒劉小麗參與議員補選

2018-10-12 21:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港將在下月25日舉行九龍西區立法會議員補選，欲再度披掛上陣奪回議員資格的民主派候選人劉小麗，12日晚間再次遭到選舉委員會裁定提名無效，咸信主因是她過去的聲明中曾主張港人「民主自決」，觸動港府及北京當局的敏感神經。

據港媒報導，劉小麗2016年當選立法會議員後，在宣誓就任時以極慢語速宣讀誓詞，在中國全國人民代表大會常委會主動介入解釋「香港基本法」後，翌年遭香港高等法院判處宣誓無效、喪失議員資格。劉小麗今年年中加入泛民派政黨「工黨」，欲捲土重來再戰九龍西區議員補選，但該區選舉主任郭偉勳12日晚間公布4頁聲明，裁定劉小麗不符補選資格。

郭偉勳提出的理由如下：一、引述親中派「文匯報」上月報導，指劉小麗與本土派政黨「香港眾志」及現任立法會議員朱凱迪等人，在2016年立法會選舉提名期結束後，曾發表共同聲明，陳述他們共同的政治綱領是「民主自決」，以及必定捍衛「香港獨立」作為港人自決前途的選項，這反映劉小麗「不接受中華人民共和國擁有香港的主權」。

第二、劉小麗2016年10月12日在立法會首次會議上，並未妥當依「基本法」第104條宣誓，遭高院裁定喪失就任立法會議員資格，也無權重新宣誓。同年10月13日，劉小麗在「臉書」發表文章，指「整個基本法、包括特首在內的政治制度，都未經港人民意授權，所以根本非法！」郭偉勳認為，劉這些公開行為，令人質疑她是否真誠擁護「基本法」。

第三、郭偉勳指「明報」、「文匯報」上月報導，劉小麗曾在其政綱總綱提出「政治上公民自強自決」之主張，指港人有政治自決的權利。而這與「基本法」強調中國擁有香港主權相衝突，「劉小麗明顯地根本不接受中央人民政府對香港特別行政區管治權的合法性」。

綜合以上三點，郭偉勳表示，劉小麗長期堅持同一種政治立場，令人懷疑她在報名參選時表明擁護「基本法」和效忠香港特別行政區之意圖。郭認為，劉近期才刪除上述政綱總綱，以及中斷相關政治聯繋，即使近日公開聲稱不支持港獨，並重新解釋其「自決」觀點，但「我認為她並未改變政治立場」，故裁定劉小麗提名無效。