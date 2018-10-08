中共拘留調查孟宏偉 《紐時》：膽大妄為、令人震驚

2018-10-08 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉上月29日返回中國後音訊全無，中國官方昨（10月7日）則發公告稱，孟宏偉「涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查」，但未具體說明違反哪項法律。對此，美媒《紐約時報》則認為，中國此舉是「膽大妄為」（audacious）、令人震驚。

《紐約時報》指出，中國反貪汙和防止政治不忠的監察機構「中共中央紀律檢查委員會」，在7日深夜在網站上公布孟宏偉被拘留的消息，沒想到國際刑警組織在過沒幾個小時後，也發布聲明指出，總祕書處在10月7日（法國里昂時間）收到孟宏偉的辭呈，辭去國際刑警組織主席一職，立即生效。

《紐約時報》認為，就算按照中國國家主席習近平越趨獨裁專制的標準來看，中共在網站發布孟宏偉被拘留調查一事，也是一項膽大妄為的舉動；另外，孟宏偉在2016年11月被任命為國際刑警組織主席，是該組織首位中國籍主席，當時也被外界認為是中國領導國際組織重要的一步，但如今拘留孟宏偉一事則破壞此一進展。

美國霍夫斯特大學教授古舉倫（Julian Ku）表示，孟宏偉當年出任國際刑警組織主席時，被視為是中國一項重要成就，但中國現在卻在未告知國際刑警組織的情況下，就讓孟宏偉無緣無故「失蹤」，以後哪個國際組織還會放心的任命中國人來擔任組織的負責人。

古舉倫說，孟宏偉事件顯示中國「內部考量超越國際考量」，他也直言中國一向是內部考量高於國際考量，但此案更是凸顯這種現象。

報導指出，目前無法得知孟宏偉遭調查的真正原因，有可能是中共黨內的鬥爭，也有可能是孟宏偉被查到貪汙的事實。

孟宏偉妻子在本月5日向法國里昂警方報案，指9月29日孟宏偉離家前往中國後，音訊全無，她還表示，丈夫在失蹤前曾傳一把刀子的圖像給她，疑是在警示身陷險境。