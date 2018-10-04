性別偏見？第3位諾貝爾物理獎女得主 曾被維基百科拒列入

今年3月有使用者想在維基百科上建立史崔克蘭的個人頁面，卻被維基百科以「不符資格」拒絕。（法新社）

2018-10-04 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大女物理學家史崔克蘭（Donna Strickland）今年獲得諾貝爾獎，也是獲諾貝爾物理獎的第3位女性，但近日卻傳出，先前早已有人想在維基百科上建構她的頁面，卻被維基百科以「不符資格」拒絕。

據英國衛報（The Guardian）報導，今年3月就有維基百科的使用者，試圖為史崔克蘭建立一個個人的頁面，紀錄她的生平和重要研究，然而卻被維基百科以「不符合項目資格」拒絕，一直到宣布史崔克蘭得獎後的一個半小時後，維基百科上才搜尋得到史崔克蘭的獨立頁面。

報導指出，維基百科上的編輯者裡只有16%為女性，也只有17%的女性因特殊貢獻被記載下來，史崔克蘭的事件更加凸顯了維基百科對女性的偏見。

對此，諾貝爾基金會副主席漢臣（GöranHansson）也表示，「對於許多女性未受到重視感到失望，應該還有更多女性值得獲獎。」

諾貝爾物理學獎自1901年以來已頒發111次，目前共有206人得獎，然而在歷屆得主中女性只有3位，前2位是1903年的瑪麗·居禮（Marie Curie）及1963年的瑪麗亞·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer），第3位獲獎的女性就是史崔克蘭。