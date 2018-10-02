川普大讚USMCA史上最好協定 劍指中國

2018-10-02 04:20

〔中央社〕美國總統川普今天說，美墨加貿易協定（USMCA）是更互惠的全新協定。貿易代表萊特海澤則說，USMCA對國營企業及匯率操控等問題都有著墨，將成貿易協定新模型。

包括萊特海澤（Robert Lighthizer）在內多名經貿相關的內閣部長上午一字排開，在白宮玫瑰花園與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、身為川普女婿的白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）同台鼓掌迎接川普，他宣布美國、墨西哥及加拿大在最後一刻完成USMCA談判。

儘管外界多稱USMCA是北美自由貿易協定（NAFTA）升級版，但川普說，NAFTA糟糕透頂，USMCA則完全不同，是全新、更公平、更互惠、最現代化的貿易協定，對美國農業和汽車業來說將是一大勝利。

川普說，USMCA將讓北美重返製造業強勢集團地位，並將重新拿回因為不公平貿易而外包給全世界的供應鏈，「那些可怕的漏洞，我們現在都要關閉」。

他還為自己辯護指出，他不是關稅倡導者，但如果沒有關稅作為手段，墨西哥與加拿大都不會想和美國談。

川普還說，日本、印度及歐盟，現在都主動要求和美國談貿易協定，「中國想和我們談、我們也想和他們談」、「坦白說，現在（美中雙方）要談還太早，他們（中國）還沒準備好」。

川普重彈舊調指出，中國剝削美國多年」，而急著想談判，無法達成對美國勞工與企業都好的協定。

他也說，自己曾告訴中國國家主席習近平，他不怪中國，而是指責過去歷任美國政府，讓大筆資源流出，「是美國幫忙重建中國」，他不會再讓這種事發生。

根據USTR，USMCA包括在原產地貿易規則與執法及貨品的市場准入，都更加強化，超越跨太平洋夥伴協定（TPP）標準，另外，在數位經濟、更透明的匯率形成機制、智慧財產權及貿易機密的保護也有專章寫入。

萊特海澤除感謝庫許納在與加拿大談判時居中斡旋，他說，USMCA將成為川普政府主政下，對外洽簽貿易協定的最新模型 。

他說，USMCA三大支柱包括公平、數位經濟及消除不公平的貿易作為的新規定，也包括對國營企業更強有力的新規則、貨幣操控與非市場經濟的關係等。

川普則指出，除貿易逆差，中國竊取美國智慧財產權的行徑也很嚴重，他對中國可能加碼，另祭出價值2670億美元產品課徵關稅的措施，「現在是中國想談得不得了」，但可能沒那麼快，雖然他也不想看到中國目前經濟情勢如此嚴峻。（編輯：張佑之）