肯德基爺爺變身肌肉猛男 KFC成立新部門進軍遊戲圈

〔即時新聞/綜合報導〕近年來遊戲產業發展蓬勃,不少公司都投入遊戲開發。現在就連速食業者肯德基也成立「KFC Gaming」部門,有意進軍遊戲界。

綜合報導指出,肯德基最近成立了KFC遊戲部門,除了在推特上成立官方帳號,更推出了一支宣傳片。在宣傳片中,白頭髮的肯德基爺爺變成肌肉猛男,然後在摔角場裡面大摔對手。在另一段遊戲畫面中,肯德基爺爺還與麥當勞叔叔一起進行對戰,肯德基爺爺用拐杖將麥當勞叔叔打得落花流水,最後螢幕出現KO字樣。

雖然肯德基目前還未透露遊戲部門接下來的動向,不過有網友已經發現,在遊戲《要塞英雄》中有出現肯德基彩蛋、肯德基「炸雞人」的角色服裝。此外,其實肯德基在去年就曾推出過一款VR遊戲,那是一款讓培訓員工可以學習製作炸雞的遊戲,因此肯德基在遊戲領域早就累積了相關經驗。

