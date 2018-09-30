「太晚發現金庸」射鵰英雄傳英譯版登亞馬遜分類銷量冠軍

《射鵰英雄傳》英譯版的出版人受訪表示，英語系國家這麼晚才發現金庸，「真的太不可思議」，更讚許金庸的寫作手法相當獨特。（圖擷取自「maclehosepress」Instagram）

2018-09-30 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕知名武俠小說《射鵰英雄傳》在今年2月被譯成英文版出版之後，銷量相當不錯，在本月舉辦的「2018成都國際書店論壇」開幕時，《射鵰英雄傳》英譯版的出版人受訪表示，英語系國家這麼晚才發現金庸，「真的太不可思議」，更讚許金庸的寫作手法相當獨特。

根據《澎湃新聞》報導，出版《射鵰英雄傳》英譯版的出版人麥克洛霍斯（Christopher MacLehose）在被記者問到「你是怎麼發現金庸的呢？」時，回答「你應該問，為什麼等了這麼多年，才終於有人將金庸的小說帶進英語系國家？」，麥克洛霍斯認為，金庸的小說如此好看又暢銷，長久以來卻沒被英語系國家的出版人注意到，是件非常不可思議的事。

麥克洛霍斯說，他會出版這本書，是因為他的老友巴克曼（Peter Buckman）一日在網路上搜尋全球最暢銷的作家，發現「金庸」就排在第5名，但他竟然對金庸一無所知，便邀請當時居住在中國的瑞典譯者安娜·霍姆伍德（Anna Holmwood）初步翻譯《射鵰英雄傳》，並將樣本寄給各大出版商。其中1份就送到了麥克洛霍斯手上，「我第1次讀金庸的作品，就深深感到著迷，金庸的寫作方式也讓我想起《金銀島》的作者史蒂文生（Robert L. Stevenson）」，麥克洛霍斯認為金庸同時帶入歷史與思想的寫作方式，相當特別。

目前英譯本的第1卷《射雕英雄傳：英雄誕生》（A Hero Born: Legends of the Condor Heroes），在亞馬遜書店的「武術書籍」類別，平裝版奪下了銷售冠軍，電子書版則拿下了銷售第3名，麥克洛霍斯透露，未來還有不少語言的出版商有可能出版《射鵰英雄傳》的譯本，金庸有望藉此機會，正式走向世界。