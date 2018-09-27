全球預測貫穿日本！美專家：「潭美」週六起加速

國際太空站的德國太空人格斯特（Alexander Gerst）在推特上傳潭美颱風照片，被外媒轉傳。（圖擷取自推特）

2018-09-27 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕2018年第24號颱風潭美（Trami）至今（27）日下午2點，移動時速僅有時速7公里，並朝西北西前進，美氣象專家指出，潭美颱風目前呈現「準靜止」狀態，預計在本週六會加速朝東北方前進；全球預報路徑都顯示它將沿著日本島鏈移動，成為貫穿日本的颱風。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（26）日在推特中指出，潭美颱風呈「準靜止」，移動速度緩慢，且強度等級也在減弱，明天它將改往北北西方移動，從29日起加快移動速度，轉往東北方、往日本方向邁進。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出各國官方最新研判出的潭美颱風移動路徑，全都顯示潭美颱風會往北北西方前進後，轉約90度朝東北方行進，沿途掃過日本琉球群島、九州、四國、本州與北海道地區。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對潭美颱風發布參考警告，目前台灣大部分地區不在颱風7級風範圍內，但在東北部仍有可能出現秒速13.9公尺至17.1公尺的危險性疾風，警告太平洋上作業船隻與民眾應注意安全。

中央氣象局指出，潭美颱風目前強度維持在中颱等級，颱風中心絕對位置於北緯21.7度、東經129.1度，瞬間之最大風力秒速有53公尺，為16級風，秒速13.9公尺以上的7級風半徑達到250公里，秒速在24.5公尺以上的10級風半徑則有100公里。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Trami remains quasi-stationary; upwelling weakened storm to a weak cat 3 or strong cat 2 hurricane equivalent. Trami will resume a NNW track Friday, then accelerate NE this weekend. Trami batters the Ryukyu Islands before striking mainland #Japan on Sunday, local time. pic.twitter.com/KbM4XtbZEo — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月27日

各國均預測潭美颱風會往北北西方前進後，轉約90度朝東北方行進。（圖擷取自tropicaltidbits）