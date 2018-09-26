中梵簽協議台灣關注... 教宗終於說話了！

教宗今天針對中梵協議發表談話。（歐新社）

2018-09-26 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡22日與中國簽署主教任命協議，引起國際關注，梵蒂岡強調，這項協議是關於主教的任命，在外交上仍承認台灣。教宗方濟各在當地時間週二首度針對中梵協議發表談話，他強調自己擁有任命中國主教的最終話語權，談話並未提到教廷與台灣邦交問題。

綜合外媒報導，教宗方濟各週二在返回梵蒂岡的班機上表示，他將與中方就主教任命的候選人進行對話，然後由他親自決定最終人選，「最後會由羅馬天主教會任命，由教宗任命，這點非常清楚。」

不過，教宗坦承，協議可能會令只承認梵蒂岡權威的天主教徒「受苦」，但他表示會為此協議負全責。針對不少人認為中國可能依此協議進一步打壓教徒，教宗則認為，當和平協議或協商誕生時，雙方都會失去一些東西，這是遊戲規則，並說協議是經過10年努力而達成，並非「即興之作」。

針對這項協議，前香港樞機主教陳日君已連日放話抗議，日前痛批教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）背叛信仰，要求他為梵中協議辭職下台；並批評帕羅林為求與中國建交，鏟除異己，阻止他和萬民福音部前秘書長韓大輝向教宗進諫，不讓教宗方濟各得知真相，認為教宗被騙了。