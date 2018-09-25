身陷性侵疑雲 美準大法官反駁：我高中畢業還是處男

美國準大法官卡瓦諾駁斥性侵傳聞，說自己高中畢業後多年都還是處男。（美聯社）

2018-09-25 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）身陷性侵醜聞，除被控涉嫌在青少年時期企圖性侵少女，卡瓦諾還被踢爆就讀耶魯大學期間，在派對上露鳥並塞到女同學面前。卡瓦諾則堅稱從未性侵他人，強調自己高中畢業多年後還是處男。

綜合外媒報導，卡瓦諾24日與妻子艾西里（Ashley Kavanaugh）接受《福斯新聞》專訪時表示，性侵傳聞全都為不實指控，宣稱自己從來沒有性侵過任何人「高中沒有，其他時期也沒有」，並稱自己總是對女性保持敬意。

卡瓦諾指出，自己在高中時還是個處男，高中畢業後多年，都沒與其他人發生性關係， 強調在求學時期，都與女性同儕保持朋友關係，駁斥性侵指控。艾西里則透露，卡瓦諾是一個好人，她完全相信丈夫的說法。

現年51歲的加州巴羅艾托大學（Palo Alto University）臨床心理學教授福特（Christine Blasey Ford）先前表示，卡瓦諾在1982的一場夏季泳裝派對上，與另一名男同學將她按倒在床，試圖扯下她的泳裝。

另名女子拉米瑞茲（Deborah Ramirez）也稱，卡瓦那在就讀耶魯大學期間，在一次派對上酒後亂性，露出生殖器並塞到她面前，導致她不小心觸摸到，覺得深受侮辱。

隨著醜聞延燒，24日又傳出將有第3名受害女子出面，該名女子的委任律師艾維那提（Michael Avenatti）表示，委託人的消息可信度相當高，稱會在48小時內公布細節，委託人也願意與卡瓦諾對質。

卡瓦諾在聲明中駁斥為不實抹黑，並獲得白宮力挺。迄今已至少有四名民主黨參議員收到前述指控資訊，其中兩人準備展開調查。參議院司法委員會多名共和黨議員也表示，將就此事展開調查，並在27日召開特別聽證會，召喚福特作證。