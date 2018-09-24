受害人求救短訊流出 劉強東性侵案完整過程首次曝光！

中國第二大電商京東集團CEO劉強東，在美國明尼蘇達州涉嫌性侵女學生，完整案情與受害人求救短訊首次流出。（美聯社）

2018-09-24 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二大電商京東集團的45歲CEO劉強東，在美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市涉嫌性侵女學生，外媒獨家掌握完整案情，受害人在案發後的求救短訊也首次流出。

據《路透》報導，該名受辱的21歲明尼蘇達大學學生，於8月31日凌晨2時在微信上傳訊給朋友，透露她被迫與劉強東發生性關係。當友人想要報警時，女大生回覆「明天我會想辦法逃脫」，並請求友人不要打電話給警察，因為「他（劉強東）會壓下這件事，你太低估他的力量了」。

這些短訊內容先前從未曝光過，受害女孩的律師弗洛琳（Wil Florin）證實，上述短訊都是女學生發的。劉強東的律師布里斯博斯（Jill Brisbois）則說，劉堅持自己是清白的，會和調查單位充分合作。

因為採訪劉強東和女學生的要求都遭到拒絕，《路透》無法確定受害女性的身份，但透過她向2名朋友傳的微信訊息，以及6名知情人提供的資料，就能夠藉此重組出強姦案發生的過程。

《路透》指出，劉強東當時之所以在美國，是因為參加了由明尼蘇達大學卡爾森管理學院和中國清華大學聯合舉辦的商業博士課程，該課程只提供給中國的高階管理人員。

8月30日，劉強東在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的日式餐廳Origami Uptown與20多人舉行晚宴。餐廳員工向《路透》敘述監視器畫面，在場的20餘人中，約有20人都是男性，他們大量飲用葡萄酒、清酒和啤酒，甚至從外面帶了至少1箱葡萄酒進來。1名餐廳職員更說，劉強東當時用手指著生魚片菜單的頂端，一直比畫到最下面，示意所有的菜他全都要了。

餐廳監視器顯示，整個晚上這群人都在互相敬酒，狂歡宴在30日晚間9時30分結束，帳單一共2200美元（約新台幣6萬7500元），其中有人醉到被3名同伴扶了出來。女大學生事後發給朋友的訊息中，懷疑自己是被設下陷阱，因為自己當晚一直被迫喝酒。

1名知情人士透露，劉強東帶著女大學生前往明尼亞波利斯市的1棟房子。另1位消息人士說，這間房子是由劉強東的同學為了參加博士課程所租賃的，好讓大家可以在這裡抽菸、喝威士忌、吃中餐，並且互相交流。

然而，劉強東和女學生最終沒有進去屋內，有人看到劉在屋外把女孩拉進出租車裡。女大生在後來的微信訊息說，劉強東在車裡就開始碰她，「我求他不要...但他不聽」。

知情人士表示，2人最後回到女學生的公寓住處，警方推測，8月31日凌晨1時左右，劉強東在此性侵了女大生。受害者後來通知明尼蘇達大學的1名學生，再由這位學生報警處理。

熟悉情況的消息人士說，8月31日早上，明尼亞波利斯市警察來到女學生的公寓，劉強東還留在那裏，但警方沒有逮捕任何人。據說，當時受害者拒絕對劉提出指控，所以警察才沒有當場逮人。

在女孩的微信訊息中，她詢問友人「為什麼億萬富翁會對像她這樣的普通女孩感興趣？」女學生說，「如果只有我1個人，我可以立即自殺，但我擔心我的父母會受苦。」

8月31日上午，女大生在微信訊息強調自己會保留床單當作證據，當天下午，女孩到醫院進行性侵檢查。到了晚間9時許，女學生在學校代表的陪同下，打電話給警方報案，警察趕抵明尼蘇達大學辦公室後，劉強東在深夜11點來到辦公室。

知情人士透露，當1名警官為劉強東戴上手銬時，他沒有任何表情，僅表示自己需要翻譯。被捕17小時候，劉強東遭到釋放，過了沒幾天，他就搭機返回中國，而中美之間沒有引渡條約。

目前明尼亞波利斯市警察已完成初步調查，並將結果轉交給檢察官，由檢方決定是否對劉強東起訴，當地警方和檢察官辦公室都拒絕對此案發表任何評論。