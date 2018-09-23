超載又趕著下船擠到同一邊...坦尚尼亞船難209人死亡

非洲坦尚尼亞的國營載客渡輪，20日於維多利亞湖（Lake Victoria）發生船難，目前死亡人數攀至209人。（路透）

2018-09-23 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕非洲坦尚尼亞的國營載客渡輪，20日於維多利亞湖（Lake Victoria）發生船難，目前死亡人數攀至209人，事故原因疑似為人數超載，且急著下船的乘客全部擠到船的同一側，才會造成船隻翻覆。

據《法新社》報導，坦尚尼亞工程交通和通訊部長康威維（Isack Kamwelwe）於記者會中表示：「很遺憾的目前死亡人數攀至209人，其中172名罹難者身分有待確認」，而管理該渡輪的單位的國家渡輪服務運營商TEMESA表示，目前仍無法確認當時渡輪上有多少名乘客。

當時靠近岸發現場的烏凱雷豐島（Ukerewe）的議員對媒體表示，翻覆的「尼瑞號」（MV Nyerere）中目前確認有41名生還者。隨著時間流逝，發現生還者的機率越來越不樂觀，然而搜救人員於昨（22）日在渡輪中發現一名生還者，據當地議員表示，生還者躲在船艙中仍有空氣的地方才大難不死，目前已經送醫。

據國營媒體報導，此艘船限乘100人，烏凱雷豐島上有目擊證詞指出，當時有超過200名遊客登船。另外20日也是當地定期市場的開幕日，通常市場開賣的當天除了大量人潮外，渡輪也會載運許多物資，此次事故船上除了人之外，還載運了玉米、香蕉與水泥。

據目擊者對媒體表示，渡輪當時靠近碼頭，由於大量乘客急著下船，同時擠到船的其中一側，才會造成翻船，目前正在追究船長責任。渡輪於距離碼頭50公尺處翻覆，目前湖面只能看到船體與螺旋槳。