外媒密訪受害者 揭中國新疆「再教育營」血腥真相

中國政府強行打壓新疆穆斯林。圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-09-21 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近幾年在新疆廣設「再教育」營區，關押上百萬名被當局認為思想有問題的維吾爾人，引起國際輿論抨擊，有外媒近日專訪3位曾被關押的維吾爾人士，揭露當局在所謂的再教育學校內，廣泛採用暴力手段對付平民百姓的血腥真相。

美國《自由亞洲電台》記者日前在土耳其採訪3名曾遭新疆當局關押於再教育營區內的維族人士，其中一名維族女子表示，再教育中心外表與尋常維族房舍無異，但一踏入內部就可感受到冷冰冰的監獄氣息，看守他們的守衛全副武裝，甚至還常耍弄電棍，威嚇意味十足。

受害人透露，在宛如監獄的再教育營中，守衛對維族民眾常施以暴行，該維族女子憶述，自己被關進去後，被守衛用鐵鍊鎖在椅子上整整兩天，期間不讓她睡覺；另一名維族男子則表示，守衛常無來由地挑人出來痛毆，「（受害人）發出的慘嚎聲讓其他人更加恐懼，大家不敢出聲，只敢無助地對望」。

他說，維族人們在再教育營內被像動物一般對待，除了生活空間極度髒臭擁擠外，守衛更採用酷刑等方式控制他們，有人被用手銬銬在鐵椅上，整整24小時不讓躺下；也有人被用腳鐐緊緊銬住，鐐銬上的金屬深深嵌入肉中，痛得他們無法入眠。

另一名曾身陷再教育營的維族男子透露，營區內關押的幾乎都是自己認識的人，有鄰居、小時候一起長大的老友、朋友的家人等，當局逼迫他們每天高聲朗讀歌頌中國政府的文章，以及高唱中國歌曲，守衛若不滿意，當晚就不會讓他們吃飯。

聯合國近期公布報告，讓新疆廣立「在教育營」的狀況再次受到國際社會注目，中國當局則始終否認有這種機構存在，只承認有所謂職業訓練中心，協助處理維族人民就業面臨的相關問題。