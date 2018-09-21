笑中國官媒數學不好 彭博：美國人可以沒有「中國製造」

2018-09-21 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普已宣布24日起對價值2000億美元的中國商品徵收10％關稅，中國官方也公告將同步對美國600億美元進口商品加徵5至10％關稅，《彭博》財金專欄作家對此指出，中國官媒先前稱美國家庭買中國貨，1年可省850美元，「數學並不是很好」、「美國人可以學會過沒有『中國製造』的日子」。

俄籍財金專欄作家列昂尼德．波薛德斯基（Leonid Bershidsky）在《彭博》專欄指出，中國官媒《新華社》過去曾援引英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）數據，這份報告推算中國對美出口的廉價貨品，能使美國家庭省下1％至1.5％的開銷，從2015年全美家庭平均所得5萬6500美元估算，每年可省850美元。

波薛德斯基說，這樣的說法觀念錯誤，「《新華社》專欄的數學並不是很好」，川普此次提高10％關稅，並不意味著來自他國的替代品變得更加昂貴，2005年時中國出口到美國的商品約是現在的一半，當時就有記者實測不用「中國製造」的產品與家人過1年，基本上沒有中國產品也對生活完全沒有影響。

2017年蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）與加拿大蒙特婁大學（Université de Montréal）研究指出，由於中國的進口滲透，美國2004年至2012年的通貨膨脹率每年下降0.29個百分點，即使中國產品消失在美國市面上，也不會對普通消費者造成巨大影響，不會對美國民眾帶來「生活地獄」。

波薛德斯基提到，「當然，消費者在購買特定產品時會注意到價格大波動」，以川普今年1月起調漲關稅而受到衝擊的中國洗衣機為例，在2月至6月間價格上漲18.5％，但在6月至8月反降2.6％，縱使貿易戰會導致溫和通貨膨脹，但同時「有利於創造就業機會」，少了中國產品的生活並不會是個「可怕的想法」。