令人不寒而慄！外媒揭露中國「計分卡」終極監控

中國建構「社會信用系統」，企圖藉「社會計分卡」進行24小時監控。示意圖。（路透資料照）

2018-09-19 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國正在建構「社會信用系統」，根據國民的行為給予評分，藉著「社會計分卡」進行24小時監控。有外媒特別報導此現象，表示這讓人不寒而慄的制度，中共計劃到2020年將完全運轉。

《澳洲廣播公司》及《澳洲新聞網》報導，中國正在建立一個數字獨裁政權，社會信用就像是中國14億人口中的每個人的記分卡。在一個已實施的試點計劃中，每個公民都被分配了800分，打分數的依據除了多達2億個監控錄影機，還有個人的政府紀錄（包括醫療和教育紀錄）、財務和網絡瀏覽歷史，甚至連跟誰打交道也會影響分數。它可能是有史以來最大的社會工程項目，一種控制和脅迫超過10億人的方式。

報導舉出「正反面」例子，女子「丹丹」被視為「模範中國公民」，她的每一步、每一個大大小小的行為、甚至想法，都可以被追踪和判斷。就算只是通過超市走道，放入手推車的內容，就可能會影響她的社交分數，倘若購買過多酒精，她將會失掉幾分，若買的是尿布，則可加分。「丹丹」擁有最高的公民分數，可以在酒店和機場獲得貴賓待遇、低利貸款以及快速通往最好的大學和工作崗位。

而在這套社會系統中，朋友和家人是誰，會影響自身的分數。「如果你最好的朋友或你父親對政府說了些負面的話，你也會失分。」

反觀，中國約有1000萬人在社會信用領域受到懲罰，劉虎就是其中之一，他是一名調查記者，發現了黨內高層的腐敗現象，因此被逮捕監禁和罰款。

劉虎告訴澳廣，中國政府把他視為敵人，他被禁止坐飛機、高鐵，社交媒體帳號被吊銷，也難以找到工作。他批評，「這種社會控制是反世界潮流的。中國人民的眼睛瞎了，耳朵聾了，他們對世界了解甚少，他們生活在幻想裡。」