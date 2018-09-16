山竹強襲香港釀111傷！ 浪沖進5樓、7000戶停電

山竹颱風橫掃香港，造成111人受傷。（路透）

2018-09-16 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕山竹颱風橫掃香港，雖然今（16日）下午3時45分後已逐漸遠離，但香港仍維持10號颶風信號，目前已有111人在風災中受傷，柴灣住宅區杏花村更被浪打進5樓，全港已有7000多戶停電，當局並宣布明天停課。

綜合港媒報導，杏花村旁巨浪高達15公尺，海浪打進各棟住宅大樓，造成嚴重淹水，岸邊的長椅都被吹飛。雖然杏花村有用沙包擋水，卻一點也沒用，因為海水的力道直接把沙包沖走，住宅區的交通要道更被倒塌的樹木阻擋。

香港多區在山竹颱風影響下，陸續發生停電與電壓驟降等情形，中華電力公司對此表示，目前統計超過7000戶的電力受到影響，將在確保工作人員安全時進行搶修。

香港醫院管理局指出，下午2時為止共有111人受傷，分別為60名男性與51名女性。另外，香港多間學校的建築物遭到颱風損毀，校方不斷呼籲政府停課，促使教育局在今天下午4時25分許，宣布所有學校明日停課。

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Credit: @However I. Made

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香港柴灣住宅區杏花村淹水嚴重。（路透）