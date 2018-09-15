中國進化現代經濟強國 目前放在2078年

2018-09-15 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學院中國現代化研究中心今（15）日發表最新報告指出，目前中國屬於工業經濟國家，按照產業結構現代化的「三步走」戰略，中國將在2078年前後，成為現代化的經濟強國。

綜合媒體報導，中科院中國現代化研究中心主任何傳啟，在今日北京的《中國現代化報告2018：產業結構現代化研究》座談會指出，中國產業結構是一種「後發追趕型」現代化，在20世紀50年代的改革開放時期，中國經濟發展取得巨大發展，但距離先進國家仍有一段差距。到了2015年，中國雖處於工業經濟與服務經濟的過渡期，但是經濟發展仍有區域不均的情形，有許多地區仍以農業經濟為主。

何傳啟在《中國現代化報告》指出，中國未來欲加速產業結構現代化，須按照「三步走」路線圖。首先，2035年完成服務經濟的轉型；再來，2050年完成知識經濟的轉型；最後，2078年實現產業結構現代化，產業水平、產業結構和產業質量皆能躋身世界列強的排名，成為「現代化經濟強國」和「知識發達國家」。

中國曾在2015年時發布《中國製造2025》政策，預計到2025年，中國將從「製造大國」成為「製造強國」，而到2035年，中國的製造業將超越德國和日本等發達工業國家的製造業，而最近中美爆發貿易大戰，據外媒報導就與《中國製造2025》政策有密切關係，日前更有文件顯示，中國要求媒體淡化《中國製造2025》相關議題。