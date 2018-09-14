台灣捐款薩爾瓦多被A走3億 竟被挪用去做這件事...

2018-09-14 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多上月因貪圖中國提供的鉅資與其建交，並與我國斷交，美國國務院近日則宣布召回駐薩爾瓦多大使，以了解為何要與台灣斷交的決定。而薩國檢察官梅倫德斯（Douglas Melendez）近日則指控，薩國執政黨馬蒂民族解放陣線黨（FMLN）疑似挪用台灣政府過去所捐的1000萬美元（約3億台幣），當作競選活動的經費。

綜合外媒報導，梅倫德斯近日接受電視台訪問時表示，台灣外交部過去捐給上屆薩爾瓦多政府的3800萬美元（約新台幣11億6000萬元）中，疑似有一筆1000萬美元被執政黨馬蒂民族解放陣線挪用去當作競選經費使用，薩國前總統毛里西奧（任期為2009年至2014年）則被指控收取這筆金援去幫助當時總統候選人、現任總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）。

梅倫德斯強調，這筆錢「明顯是被用在政黨活動上」，而當時收受這筆金額、過去9年間兩屆政府時主導外交事務的前外長馬丁尼茲（Hugo Martinez）目前則正接受調查中。執政黨馬蒂民族解放陣線黨面對梅倫德斯的指控則發聲明指出，稱檢察官的指控是「毫無根據」，還痛批這樣的做法是毀謗和不負責任的攻擊。

毛里西奧4年前卸任後，隨即面臨貪污和濫用職權調查，並在被正式起訴前連夜帶著全家逃往尼加拉瓜，目前接受政治庇護；馬丁尼茲在今年4月辭職，目的是為了參選下屆總統，若他順利當選總統，左派的馬蒂民族解放陣線將3度執政。