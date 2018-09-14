珍貴畫面！迷途獨角鯨誤游河中 白鯨群接納變新成員

海洋哺乳類研究教育小組（GREMM）今天表示，一尾獨角鯨（narwhal）獨自遠離其北極棲息地，並與加拿大聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）的約10條白鯨群（ belugas）中共存合組新家庭。（法新社）

2018-09-14 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕海洋哺乳類研究教育小組（GREMM）今天表示，一尾獨角鯨（Narwhal）獨自遠離其北極棲息地，並與加拿大聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）的約10條白鯨群（Belugas）中共存合組新家庭。

綜合媒體報導，加拿大泰道沙克市（Tadoussac）非營利組織GREMM主任密休（Robert Michaud）指出，這條獨角鯨仍是個「少年」，它的表現就跟小男孩一樣，與那群白鯨的年齡相仿。

密休分析，白鯨群顯然已經接納那條獨角鯨，他們之間的相互作用，在水面附近滾動和摩擦，並亮出他們的生殖器，「牠找到了好朋友了，牠們現在對待他，就像牠是其中的一份子。」

獨角鯨通常只生活在北極的冰冷水域中，出現在河域是很罕見的事。這是繼2016年、2017年後，再度發現這條獨角鯨與白鯨共處，GREMM研究人員在7月使用無人機深入這特殊的生態互動時，首次捕捉到這個珍貴的畫面。

報導提到，雖然白鯨和獨角鯨棲息地在北極的部分地區重疊且密切相關，但很少看到一個物種與另一個物種的互動。年輕的鯨魚往往會閒逛，當牠無法找到屬於相同的物種時，擅長社交的牠們知道如何和航標或船隻為友，但卻冒著受船槳致命傷害的威脅。

密休表示，這條獨角鯨非常幸運被接納，因為其他迷航的小鯨魚經常會因此陷入困境。密休笑說，「這條年輕的獨角鯨生存到現在，牠需要與牠人接觸，牠需要好友，實際上，他正在學習如何成為一條白鯨。」

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