讓冥王星再次偉大！天文學家：應列入九大行星

冥王星被剔除出九大行星，天文學家呼籲讓冥王星重新回到九大行星的行列。（歐新社）

2018-09-11 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕冥王星一度被認為是太陽系九大行星，後來卻遭國際天文學聯合會剔除，僅被當成矮行星。如今天文學家團隊在科學期刊《伊卡洛斯》（Icarus）的研究呼籲，必須重新讓冥王星回到九大行星的行列。

據《CNN》報導，國際天文學聯合會（IAU）將行星定義為繞著恆星運行的天體，外表是圓形或接近圓形的，並能在其軌道上清除周圍的小天體。IAU認為冥王星太小，無法清除鄰近區域的太空岩石，因此將其降級。

但中央佛羅里達大學行星科學家、新研究的主要作者梅格（Philip Metzger），指出他的團隊分析了累積兩個多世紀的天文研究，發現其中只有1個採用了IAU的行星標準。

梅格也提出了他所認為的行星定義，也就是該天體在形成過程中，是否足夠大到讓重力將它形塑成球型。梅格說，該標準其來有自，因為這是星體演化過程中的一個重要里程碑，球型天體會引發內部活躍的地質活動。

事實上，2014年時哈佛─史密松天體物理中心就曾對冥王星做出辯論，在一些專家討論了行星的定義後讓觀眾投票，結果多數都認為冥王星是行星。

IAU對此表示，對冥王星地位有疑義者，可向相關工作小組和部門提出異議，不過到目前為止，還沒有人提交任何意見。