BBC選全球5大宜居城市 台北上榜了！

報導認為，台北的教育和醫療資源良好，另外還有熱心幫助外國人的台灣人。（資料照）

2018-09-10 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）每年都會評選全球最宜居城市，台灣的台北市今年排名第58名，較去年進步2名，英國《BBC》根據這項資料，選出在過去10年來排名不斷進步的5個城市，其中包括我國台北市。報導認為，台北的教育和醫療資源良好，另外還有熱心幫助外國人的台灣人。

《BBC》根據「2018世界宜居城市排行榜」，選出過去10年來，宜居排名不斷提升的5個城市，包括美國夏威夷、匈牙利布達佩斯、柯威特首都科威特城、紐西蘭奧克蘭，另外還有台北。

報導指出，台灣的地理位置位於東亞中心，台北市的宜居性年年上升，政府積極投資基礎設施，台北捷運也持續延伸至各區，包括連接機場的機捷等。另外，尤其是醫療保健和教育方面，對外國人來說是一大福音。

一名住在台灣的加拿大人華森（Shannon Watson）表示，「醫療保健系統太棒了！作為外籍人士，一旦獲得居留證，就可獲得與台灣公民平等的健保卡，可以看西醫或中醫和牙醫，並且包括藥物和治療，只需很少的費用。」

來自美國的崔茱蒂（Judy Tsuei）則認為，台灣的教育完善，並讚美台灣人搭乘大眾運輸時讓座的美德。她進一步說，雖然台灣人與外國人溝通普遍有障礙，但看得出居民很友好，也很渴望幫助外國人。