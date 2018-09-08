全球共識減少死刑 報告：中國處決人數連年居冠

中國死刑執行數連年居全球之冠。（擷取自微博）

2018-09-08 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕隨著國際政策改變，全球執行死刑總次數逐漸減少，已廢除或停止執行死刑的國家數上升至142國，佔世界國家總數2/3。國際特赦組織發表年度報告指出，中國現為全球執行死刑數量最多的國家，執行數遠超過其餘各國總數。

美國《自由亞洲電台》引述國際特赦組織7日公布的2017年全球執行死刑狀況的年度報告，稱全球大多數國家執行死刑次數持續降低，然而有23個國家仍在執行死刑，中國據信是這份名單中，執行死刑最多的國家。

報告指出，扣除掉中國，全球各國在2017年共執行993次死刑，這個數字比2016年減少4％，更比2015年大幅減少了39％，可見減少死刑執行次數已為多數國家的施政共識。

然而，國際特赦組織估算，中國在2017年執行死刑數目至少有數千件，遠遠大於其他國家總合，但由於中國將死刑數據視作國家機密，不對外公布，人權組織無法獲得更加精準的數字。

有鑑於中國死刑執行數過去一度占全球總合的80％以上，評論認為，中共之所以持續執行大量死刑，是為了使其政權統治豎立一定程度的恐怖氣氛，若失去這種氣氛，中共的統治將出現偌大變數。