非洲豬瘟擴散 中國安徽5天4地爆發疫情

安徽省繼上月底首次在蕪湖市南陵縣出現疫情後，宣城市連續2日確認3個地方發生非洲豬瘟疫情。（法新社）

2018-09-03 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，安徽省繼上月底首次在蕪湖市南陵縣出現疫情後，宣城市連續2日確認3處發現非洲豬瘟疫情，最新一起疫情已知有152隻豬發病，83隻死亡。

中國農業農村部今（3）日下午通報，安徽省宣城市宣洲區金壩辦事處一間養殖場發生非洲豬瘟疫情，該養殖場有308隻活豬，152隻發病、83隻死亡。疫情發生後，當地已啟動應急機制，採取封鎖、撲殺、消毒等措施，對全部病死豬和被撲殺的豬隻進行「無害化處理」；當局稱，目前疫情已得到有效處置。

農村農業部昨（2）日晚間才通報宣城市宜洲區古泉鎮、五星鄉發生非洲豬瘟疫情，其中，古泉鎮的養殖場有285隻活豬，40隻死亡，五星鄉的養殖場有440隻活豬，94隻死亡。安徽省在8月30日確認第一起非洲豬瘟疫情，為蕪湖市南陵縣一養殖場。

外媒指出，中國非洲豬瘟疫情最先出現在遼寧省瀋陽市，隨後一路向南蔓延，河南省鄭州市、江蘇省連雲港市、浙江省溫州市接連淪陷。

中國農業農村部畜牧獸醫局副局長王功民先前表示，中國首起非洲豬瘟疫情可以確定疫情病源來源於境外，下一步將加大生豬生產、運輸等多環節監管，防止新發疫情出現。