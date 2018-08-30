每個月吃3塊巧克力！美國研究：心臟衰竭風險降13％

2018-08-30 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲心臟病協會（ESC）2018年會議於29日結束，美國紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）與會人員席間發布研究指出，與沒有吃巧克力的人相比，每月吃3塊黑巧克力，心臟衰竭的風險可降低13％，但建議不要吃含有脂肪或太多糖的巧克力。

綜合外媒報導，西奈山伊坎醫學院科學團隊分析5項涉及57萬5852名實驗參與者的研究，發現巧克力組成物可可內含有的化學物質，也就是黃酮類化合物，能夠改善心血管健康程度，同時減少發炎的可能性，這代表得到相關疾病的風險隨之降低，每個月吃3塊巧克力能降低13%心臟衰竭機率。

但研究指出，巧克力對人體的益處僅限於適量攝取，若每天都吃巧克力心臟衰竭的風險反而增加17%，研究作者克利坦納翁（Chayakrit Krittanawong）博士指出，巧克力內涵的黃酮類化合物對人體健康相當重要，但它也可能含有高濃度的飽和脂肪，若選擇以喝下熱可可的方式補充該營養物質，建議不要過多的糖和奶油。

該團隊提到，巧克力對心臟的作用相當複雜，因此目前需要更加深入研究，但對於已經是心臟病高風險群的人們來說，醫學上會建議這些人避免吃下巧克力，也因此現在不能斷定心臟病危險群食用巧克力能降低患病風險。

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歐洲心臟病協會