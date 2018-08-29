1萬5000人提供DNA協助調查 荷蘭警方偵破20年懸案

2018-08-29 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭警方日前為趕在司法追訴期到期前偵破一起懸案，呼籲民眾提供DNA樣本給警方進行調查，最後在1萬5000多人的自願提供下，總算讓荷蘭警方找到新的線索，順利找出這位逃脫多年的嫌犯，成功偵破一起懸宕20年的兇殺案。

綜合外媒報導，1998年8月9日，當時11歲的男童尼基‧維斯塔潘（Nicky Verstappen）在荷蘭林堡省（Limburg）的布林瑟姆（Brunssum）參加一個夏令營活動，但當晚他在睡覺時卻無端失蹤，隔天被發現陳屍在營區附近的森林裡，遭兇手性侵後殺害；警方雖然在尼基身上採集到疑似兇手的DNA，但經比對荷蘭國內跟國外的犯罪資料庫卻一無所獲，偵辦進度至此停滯不前。

尼基的慘死震驚荷蘭社會，也成為舉國上下最受關注的「懸案」；不過在2012年，荷蘭通過一項法律，授權當局可採集與嫌疑人有地緣關係者或親屬的DNA，這法律成為荷蘭警方得以偵破的曙光；在2017年10月，警方眼見這起案件的法律追溯期即將屆滿，呼籲林堡省逾2萬名的男居民向當局提供DNA以協助調查，最後共有1萬5000多人挺身而出，自願提供DNA予警方協助調查。

這起荷蘭史上最大的DNA調查，也讓荷蘭警方找到新的事證；雖然這1萬5000多人經檢驗後發現都不是兇手，但卻發現有DNA與尼基身上的DNA部分符合，經調查後線索全指向一位野外生存專家，55歲的喬斯‧布列赫（Jos Brech）身上，他過去在事發當時曾在附近出沒，不過經警方調查後因查無事證也就沒有將他列為嫌犯，而之前喬斯即拒絕向當局提供DNA證據，並稱出國度假後隨即失蹤，等到警方找到喬斯頭上的時候，他已失蹤4個月。

最後警方設法取得喬斯的DNA，經比對發現逃脫20年的神秘兇手就是他；荷蘭警方公布疑兇喬斯的身分資料後，不久便有人在西班牙指認出他，最後在8月26日遭西班牙警方逮捕，西班牙法院隨即在8月27日宣布喬斯將引渡回荷蘭境內接受審判。