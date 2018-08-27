南韓邁入高齡社會 勞動年齡人口首次下跌

2018-08-27 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統計廳今（27）日公布2017年人口普查數據，勞動年齡人口（15歲至64歲）出現首次下降，65歲以上人口比例也超過14%，顯示南韓已進入「高齡社會」。

綜合外媒報導，亞洲第4大經濟體南韓正面臨嚴峻的人口挑戰，因為擔憂養不起和女性更專注於職業生涯，南韓生育率幾乎為全球最低，並年年創新低，導致人口迅速老化。

南韓統計廳2017年人口普查數據顯示，去年總人口比2016年增長0.3%，為5142萬人，其中65歲以上人口達711.5萬人，佔總人口的14.2%，意味南韓在2000進入「高齡化社會」17年後，正式進入「高齡社會」。100歲以上人口則有3908人，比前年增長12.1%。

數據顯示，0至14歲的幼年人口有663.2萬人，佔總人口13.3%，比老年人口少了48.4萬人。老年人口總數在2016年超越幼年人口後，兩者差距逐漸拉大。老化指數也從2016年的100.1，增加7.2至107.3。

另外，南韓15-64歲勞動年齡人口達3619.6萬人，較2016年（3631.2萬人）減少0.3%。統計廳指出，這是該數據第一次出現下降。

南韓當局先前公布的數據指出，2017年南韓新生兒數量為35.77萬人，比2016年下降12%，創下歷史新低。生育率也降至歷史最低1.05。