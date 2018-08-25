與大白鯊擦身而過！攝影師驚險拍下全景影片

水下攝影師艾倫博根（Keith Ellenbogen）與1條長達16英尺（約4.8公尺）的大白鯊擦身而過。（圖擷自Atlantic White Shark Conservancy臉書）

2018-08-25 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕驚嚇指度破表！水下攝影師艾倫博根（Keith Ellenbogen），在美國麻薩諸塞州沿岸國家海洋保護區潛水時，赫然發現1條長達16英尺（約4.8公尺）的大白鯊與他擦身而過，驚險的場景全都被他拍了下來。

據《福斯新聞》報導，艾倫博根最初專注於拍攝座頭鯨的身影，但突然間，他發現有個巨大的物體朝自己游來，轉身一看竟然是大白鯊。艾倫博根說，他和大白鯊只有1條手臂的距離，靠得非常近，甚至還有了眼神接觸。

大西洋白鯊保護協會（Atlantic White Shark Conservancy）在臉書上發布了360度全景影片，可以看到大白鯊的特寫鏡頭，轉動方向還能看到拿著攝影機的艾倫博根。

據悉，大白鯊的長度可達20英尺（約6公尺），體重可達2.5噸，全球每年發生的100多起鯊魚襲擊人類的事件中，有3分之1至2分之1是大白鯊，但其中大多數都不是致命的，最新的研究發現，大白鯊咬人通常是出於好奇，而不是在獵食。

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