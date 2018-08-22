日防衛預算破5.2兆日圓 對中朝警戒未減

日本決定採購「陸基神盾」飛彈防禦系統。（路透檔案照）

2018-08-22 17:51

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本2019年度防衛預算概算要求22日曝光，由於編入「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統及F35戰機等採購費用，防衛省提出的概算要求達5兆2986億圓（約合新台幣1兆4931億元），再度創下新高，在安倍政府下已連續7年增加。

防衛預算概算要求預定在本月底公布，不過今天已有多家日本媒體提早報導。雖然今年6月美朝領袖進行首次的會談後，北韓情勢趨於穩定，但日方認為威脅仍然存在，所以還是決定採購「陸基神盾」，未來將部署於秋田及山口兩縣，下年度預算編入2000億圓的相關採購費。

另一方面，即使日中關係回溫，但日本加強西南群島的防衛的念頭並未稍減，航空自衛隊採購F35A戰機、海上自衛隊新造護衛艦、潛艦的計畫也反映在下年度的預算概算要求之中。

比較引人注目的是，去年底防衛相小野寺五典宣布將引進可搭載在戰機上的長程空對地巡弋飛彈（Stand-off Missile），也正式編入預算，這種空對地距外飛彈可在射程外發射具有攻擊敵方基地的能力。另外，自民黨向政府提議將海自最大型的直升機護衛艦「出雲」號改造為航空母艦一案，下年度並未編列預算，形同延期。

18年度的防衛預算，去年提出概算要求為5兆2551億圓，後來國會通過的預算為5兆1911億圓，今年提出的概算要求5兆2986億圓與18年度防衛預算相比大約成長了2％。

日媒報導，由於2019年度到23年度的5年中期防衛力整備計畫將在年底定案，防衛省希望將扣除美軍重編相關費用的預算成長率由目前0.8％擴大到1％，以利於未來應付中期防衛預算的編列。報導中也指出，防衛費雖年年成長，但其中有4成是為了分期支付高額裝備的採購費。