洪水中向國旗敬禮！印度愛國少年 如今恐遭驅逐…

可汗（圖左，白衣少年）在洪水中堅持向印度國旗敬禮，照片傳上網後爆紅。（擷取自臉書）

2018-08-18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦（Assam）的9歲少年可汗（Haider Ali Khan），一年前站在水深及胸的操場向印度國旗敬禮，照片傳上網後爆紅，可汗成為印度人口中自信與高適應力的愛國典範，沒想到一年後，他卻變成「非法移民」，恐遭遣返。

據《衛報》報導，去年8月15日是印度獨立70周年紀念日，卻遇上洪水襲擊阿薩姆邦，儘管水快淹沒身子，可汗堅持與他的老師席克達爾（Tajen Sikdar）及另2名男學生站在洪水中，向國旗敬禮，事後可汗被大力稱讚具有「印度驕傲」和「印度韌性」的精神。

沒料到事隔一年，印度大規模人口篩查，阿薩姆邦7月底公布最新的國家公民名單（NRC），讓400多萬名未列上名單的孟加拉裔頓時失去公民資格，可能遭到驅逐出境，諷刺的是，其中也包括這名愛國少年。

席克達爾說，可汗一家4口都繳交了身分證明文件，唯獨只有可汗的名字沒有出現在公民名單上，如今可汗若想爭取留在印度的機會，必須向特別審查庭上訴。面對「愛國少年被流放」的結果，外界質疑當局的審核程序不夠縝密。

孟加拉1971年從巴基斯坦獨立後，大批回教徒難民逃往阿薩姆邦，然而這些少數民族長年來和當地印度教徒關係惡劣，有人指出，這次篩查行動加重了這些人對當局迫害的擔憂。