兩手啤酒救人一命 送貨員日行一善

2018-08-17 22:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕傑森．蓋伯與夸米．安德森是美國明尼蘇達州聖保羅市的啤酒業務兼送貨員，兩人15日工作期間途經某座橋時，赫然發現一名男子攀附在橋邊柵欄上企圖自盡；兩人報警後擔心警察趕到時為時已晚，決定想辦法拖時間，最後成功靠兩手啤酒救回一條命，熱心義舉連警察都忍不住豎起大拇指說讚。

蓋伯與安德森送貨時通常不會途經這座跨越94號州際高速公路的橋，但15日一早他們把啤酒送抵附近一家運動酒吧後，不知為何開上這座橋，然後就發現有人攀附在對向橋邊柵欄外側，顯然企圖自盡。負責開車的蓋伯連忙詢問對方的情況，安德森則用手機拍下過程。柵欄上的男子坦承他打算跳橋，安德森隨即停止拍攝與打電話報警。

警方要求兩人不要接近企圖自殺者，靜待警方到場；但安德森擔心警方抵達時，該男子恐怕早就掉落到下方車水馬龍的高速公路上了。

安德森想起在電影《臥底》（Inside Man）中飾演人質談判專家的奧斯卡影帝丹佐華盛頓，決定依樣畫葫蘆，於是在接下來半小時、甚至是警方到場後，持續與企圖自殺男子對話，詢問男子的名字、在哪長大、有沒有小孩，以及想不想吃東西。

當企圖自殺男子表示不餓時，安德森又問對方有沒有錢，以及要不要跟他喝一杯。男子說他沒錢，但聽到喝一杯時遲疑了。安德森連忙追問：「要不要？啤酒？」「或許吧，」男子看似接受。安德森連忙衝回卡車，抓了兩手共12罐啤酒放到橋邊，並告訴男子，若他願意爬下來，這12罐啤酒就是他的了。

企圖自殺男子同意了。他慢慢爬下來，最後被應變人員送上救護車前往醫院。安德森對於只靠幾罐啤酒就把人從鬼門關前攔下來感到欣慰，員警也不吝讚揚他的義舉，還對著鏡頭比出大拇指說，「幹得好，夸安」。

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