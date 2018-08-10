失智有種族差異？ 英國研究：亞洲人發病率最低

英國倫敦大學學院與倫敦國王學院聯合發布研究指出，黑人（右）失智症發病風險最高、白種人（左）次之，亞洲人（中）最不可能患得阿茲海默症。圖為世大運田徑比賽。（資料照）

2018-08-10 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學學院（UCL）與倫敦國王學院（KCL）聯合發布最新研究指出，黑人失智症發病風險最高、白種人次之，亞洲人最不可能患得阿茲海默症，研究發布在《臨床流行病學期刊》（Clinical Epidemiology）。

根據《每日郵報》報導，2校科學團隊盡行為期8年的研究，共分析251萬1681個全球民眾的醫療數據，當中包含6.6萬名阿茲海默症患者，發現在失智症確診率方面，黑人女性比白人女性多出25％，男性則為28％，但亞洲女性比白人女性的患病率少了18％，男性則少12％。

團隊目前對於失智種族差異性感到困惑，並指出教育程度、經濟能力、生活習慣和心理健康健康因素，均為導致阿茲海默症的影響因子，這個結論應與種族基因和不同的社會環境所致，有證據表明黑人更有可能具有與阿茲海默症相關的「APOE」基因。

研究作者庫柏（Claudia Cooper）指出，黑人在中年時期較少去治療高血壓，這提高了失智風險，對於預防阿茲海默症而言，為不同種族找出量身訂製的方法是相當重要的，「我們必須繼續進行相關研究，探明不同種族群體之間失智風險差異的因素」。