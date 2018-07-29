中資大舉入侵攻佔媒體 香港記協：如刀懸港人頭

近年來受到中國壓力，香港新聞及言論自由日漸收窄。（歐新社）

2018-07-29 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕近年來受到中國壓力，香港新聞及言論自由日漸收窄，香港記協今天發表2018年報指出，民眾和媒體為避免成打擊對象，避談政治敏感議題，加上中資大舉入侵媒體界，企圖影響輿論，香港言論自由已成「風中之燭」。

綜合香港媒體報導，今年為香港記者協會成立50週年，港記協今（29日）發表2018年報，該年報以｢風中之燭－國安法陰影中的言論自由｣為題，分為5個章節，評估香港現時的新聞自由和言論自由情況，港記協楊健興認為，香港的新聞自由和言論自由空間在回歸後日益收縮，猶如將一把刀懸在港人頭上。

年報同時提到，近年中資大舉攻佔媒體界，其背後有中國國家資本背景，維持穩定營運，而香港主流媒體經營日益困難，未來難逃收縮命運，中資媒體恐進一步掌控輿論，報導立場會愈趨單一。

楊健興強調，港人愈來愈感受到中國政府的影響，中央政府官員近年強調一國先於兩制，又多次提及國家安全的重要，許多民眾與媒體為避免被當局盯上，避談政治敏感議題，猶如將一把刀懸在港人頭上。

記協呼籲香港政府勿在社會未有共識前就〈基本法〉23條立法，並加快落實〈資訊自由法〉，提升新聞自由度，也盼當局商討如何保護香港記者在中國採訪時的人身安全。