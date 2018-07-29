杭州廊橋倒塌8死3傷 網傳中國政府搶屍掩飾慘況

中國浙江杭州廊橋崩塌，官方傷亡數字為8死3傷，但網路上卻流傳著中國政府搶屍掩蓋死亡人數的消息。（圖擷自推特）

2018-07-29 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州桐廬縣合村鄉一座廊橋27日晚間7時40分左右橋頂突然崩塌，導致當時正在橋上的民眾遭重壓、掩埋，官方宣稱，該意外共造成8死3傷，網路上卻流傳著當地政府事後「搶屍」，企圖壓低傷亡數字、掩飾慘況。

綜合中媒報導，這座廊橋主橋為鋼筋混凝土結構，於1984年建造完成，2016年加蓋木質瓦片的橋頂，從此成為當地民眾遮陽避雨的好去處。由於事發時正下著大雨，不少人在橋上躲雨聊天，孰料一陣強風吹來，橋頂直接坍塌壓死多人。

據了解，廊橋1公里外的天氣監測站當晚7時35分曾測得風速達每秒24.1公尺（時速86.76公里），相當9級風。但受害者家屬質疑，下方的橋梁建好30多年都沒事，結果橋頂才建2年就塌，要求政府給個說法。

桐廬縣當局對此僅表示，目前已將全案交由調查小組處理，請民眾等待結果出爐。合村鄉黨委副書記朱曉東則說明，事發時橋上約有2、30人，橋頂崩塌時有一些人逃了出來，死者為當地居民6女2男，年齡在53歲至74歲之間，沒有任何小孩或觀光客受害。

官方的回應引起罹難者家屬更多的不滿，有網民在微博指出，他嫂嫂的父親於倒塌事件中喪命，但在釐清是橋頂工程問題或是天氣問題前，絕不會同意火化遺體，還嗆當局就算去現場毀滅證據、監控家屬手機，他們都不會害怕，死都向政府討一個公道。

微信朋友圈更出現1名網友的貼文，她表示鄰居妹妹要帶媽媽的遺體回家時，竟被30多名武警堵住去路。網友自己要帶罹難的父親和隔壁大媽回去也被攔住，後來政府還派了100多人來搶屍，說是要送到殯儀館驗屍。

該名網友悲憤痛批：「中國什麼時候變得這麼可笑？我們已經失去了家人，為什麼你每次可以為了不承擔大責任，做到如此慘無人道？我弟弟還在當兵，如果他知道會是什麼樣的心情，這就是他報效的國家，就算我今天鬧得毀了他的前程，我想我弟弟也不會怪我！我也不怕任何威脅，我們這麼多失去家人的兒女都在。」