南韓總統接班人涉多次性侵女秘書 檢方求處4年徒刑

被視為南韓總統接班人的安熙正，涉嫌多次性侵金姓女秘書，被檢方求處4年有期徒刑。（法新社）

2018-07-28 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前忠清南道知事安熙正，一度是政壇當紅炸子雞，被視為文在寅之後的總統接班人，卻在今年3月時爆出他曾4次性侵金姓女秘書，遭檢方求處4年有期徒刑，一審判決將於8月14日宣布。

據《韓國先鋒報》報導，安熙正被踢爆利用權勢多次性侵、性騷金祕書後，隨即辭職下台，並被執政黨自由韓國黨開除黨籍。去年總統大選時，他曾與文在寅在黨內初選對決，最後敗陣下來，由文在寅出馬並順利當選總統。

安熙正先前已就醜聞向社會大眾道歉，但堅稱自己沒有犯案。昨天（27日）開庭時，他在法庭上強調自己與金祕書的性關係是雙方合意的。安熙正說，自己從來沒有利用權力脅迫金祕書，他不會逃避社會與道德責任，但希望法院做出公正的判決。

安熙正的律師則表示，金祕書的證詞缺乏可信度，不足以證實這些指控。金秘書則在法庭指出，她從未同意性交，而是被安熙正的權勢所脅迫。

金祕書啜泣地說，過去4個月以來，她做為受害者和原告生活在極端壓力之下，跟死掉沒什麼兩樣，因為她必須記住過去的噩夢，在法庭上多次作證，還要聽到安熙正方面的證人蓄意說謊。

金祕書透露，她曾想過結束自己的生命，因為自己的心裡充滿了自我憎恨和後悔，但對真理的信仰讓她堅持下去。金祕書的律師和女權團體，對此指責法院審理此案的方式，沒有做到保護受害者的義務。