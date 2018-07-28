抱怨中客聲浪四起 歐洲古鎮居民：他們太擋路了

中國旅客大量造訪雖帶來利益，但被觀光國居民的抗議聲浪也日益增加。（歐新社）

2018-07-28 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客數量龐大，帶動不少國家觀光相關產業發展，然而，越來越多居民感受到中客大量造訪帶來的不便，尤其是部分歐洲著名城市，對中國旅客素質低落及當地人生活品質驟降的抱怨聲浪日益增加。

《美國之音》舉義大利著名古鎮「白露里治奧古城」（Civita di Bagnoregio）為例，以當地居民的視角，比較這座垂死城市在中客湧入前後的種種狀況。位於義大利首都羅馬西北90公里的這座古鎮，因宮崎駿著名動畫《天空之城》取材緣故而享譽國際，成了亞洲粉絲朝聖的熱門景點。

在2008年金融危機衝擊下，觀光業羽翼未豐的白露里治奧古城一時淪為空城，年輕人紛紛外出就業，讓古鎮一度被稱為「垂死的城市」。不過，隨著近年中國觀光客大量造訪，當地旅遊產業已恢復生機，觀光收入逐年激增的情況，甚至讓政府得以停止向近4000名當地居民徵稅。

然而，並非所有人都樂見此情形發生，許多民眾對大批「中國入侵者」感到相當不滿，強調原本正常的生活節奏已完全被摧毀。當地一名年長女性接受《美國之音》記者訪問，被問及此事時她脫口而出稱「人太多了」，她接著補充說「他們（指中國遊客）太擋路了」。

上述對於中國旅客的抱怨聲浪，在歐洲許多著名城市也相當常見，如威尼斯、巴塞隆納及巴黎等觀光大城，許多民眾對中客大量造訪，壓迫到自身權利的現況非常不滿，認為已造成當地人生活品質大幅劣化，並導致基礎設施不堪負荷。

中國出境旅遊研究所（COTRI）主任阿爾特（Wolfgang Georg Arlt）表示，來自中客喜愛造訪國家人民的抗議日益增加，有時甚至出現暴力行為，他說，這些民眾認為自己權利受到剝奪，而中國籍旅客在被投訴遊客中所佔比例相當突出。