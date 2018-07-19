精液不夠濃？義研究：每週適度飲酒增「蟲蟲」數量

義大利米蘭的綜合醫院基金會最新研究指出，男性每週飲用4瓶到7瓶啤酒，有助於提升精液品質，增加精蟲數量，但不鼓勵過度飲酒，研究發布在醫學專科期刊《男科學》，圖為啤酒。（美聯社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-07-19 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭的綜合醫院基金會（Fondazione Policlinico）最新研究指出，男性每週飲用4瓶到7瓶啤酒，有助於提升精液品質，增加精蟲數量，研究發布在醫學專科期刊《男科學》（Andrology）。

綜合外媒報導，綜合醫院基金會科學團隊找來323名男性參與實驗，當中有9.6％是戒酒者，30％的男性每週飲用0至3個單位的酒類，30.3％每週飲酒4至7個單位，30％每週飲酒超過7個單位，每單位代表12.5公克的酒精，相當於125毫升的葡萄酒、330毫升的啤酒或30毫升的烈酒。

研究人員在每週飲酒4至7個單位的男性身上，發現品質最好的精液，在精液濃度、精蟲數量方面，都優於其他2組志願者，研究作者瑞奇（Elena Ricci）博士指出，適度飲酒與男性精液質量呈正相關，原因在於紅酒中的抗氧化劑與啤酒花中的黃腐醇（Xanthohumol），能幫助人體保護生殖細胞。

但瑞奇博士警告，飲酒過量不利於人體健康與生殖系統，2014年有來自丹麥的研究指出，每天飲用2品脫（約946毫升）的酒精飲品，能殺掉33%精蟲，因此想要生小孩的男性們，每週均可酌量飲用酒類飲品，但切勿過量。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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醫學專科期刊《男科學》