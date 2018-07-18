限膠全球動起來！英美多家企業紛紛宣布棄用塑膠吸管

全球咖啡龍頭星巴克日前表示，他們將在2020年前，停止使用全球分店的塑膠吸管，改用可回收的塑膠對口杯蓋。（法新社）

2018-07-18 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於一次性塑膠（SUP）造成海洋污染並危害海洋生物甚鉅，除了世界最大連鎖咖啡店「星巴克」日前宣布，最晚在2020年前讓塑膠吸管在旗下2.8萬家分店絕跡外，美國多家公司也宣布棄用塑膠吸管計畫。

綜合外媒報導，全球咖啡龍頭星巴克日前表示，他們將在2020年前，停止使用全球分店的塑膠吸管，改用可回收的塑膠對口杯蓋或環保吸管，估計每年可減少超過10億支塑膠吸管的用量，許多公司也分別推出各自的限塑計畫，美國航空、阿拉斯加航空都宣布將停止供應機上乘客塑膠吸管，改為可生物分解的塑膠吸管。

包括凱悅、希爾頓、萬豪等飯店業者也將棄用塑膠吸管，凱悅酒店集團指出，9月1日起不再主動提供塑膠吸管，希爾頓集團、萬豪集團也只會提供紙製或可生物分解的塑膠吸管。

美國海洋公園運營商海洋世界娛樂公司（SeaWorld Entertainment）表示，為了「保護全球動物及棲息地」，該公司旗下12家主題公園中將停止使用一次性塑膠吸管和塑膠袋。

皇家加勒比遊輪有限公司也宣布，所屬的50艘遊輪將於2019年之前停用塑膠吸管，僅提供紙吸管給乘客使用。

據統計全球每年約有近千萬公噸塑膠流入海洋，以致海洋生物誤食或受困於塑膠廢棄物，回收困難的塑膠吸管，雖僅占全球塑膠垃圾4％，但也有2千公噸進入大海。